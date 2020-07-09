محافظ شقراء يعقد اجتماعاً عن البيئة وسبل تنميتها والحفاظ عليها

بحضور مدير فرع الوزارة بالرياض.. وهذه أبرز المحاور

عقد محافظة شقراء عادل بن عبدالله البواردي اجتماعاً عن البيئة وسبل تنميتها والحفاظ عليها.

جاء ذلك، بحضور وكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ومدير جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله ‏الصقير، وعبدالعزيز بن عبدالله العقيل نائب رئيس الجمعية ومدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هليل بن سمار الكرشمي.

وتناول الاجتماع عدة محاور أهمها: البيئة والتشجير، ومكافحة التلوث والتصحر، والاهتمام بالبيئة وتطويرها في المحافظة، وتشجير ‏المتنزهات وتنمية الوعي البيئي للحفاظ المسطحات الخضراء، وزيادة رقعة مساحة الأشجار، إضافة إلى الاستفادة من ‏المياه المعالجة .

وفي ختام الاجتماع قدم البواردي شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تعاون واستعداد لعمل الخطة المناسبة في البدء في مشروع التشجير البيئي لخدمة المتنزهات في المحافظة ومراكزها لما تتمتع به المحافظة من مميزات ومقومات تخدم المشروع.