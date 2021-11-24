فيديو دموي: تمساح يعاقب سائحًا اقتحم حوضه لالتقاط سيلفي معه

كشف فيديو دموي عن تعرُّض سائح لهجوم مباغت من تمساح في متنزه بالفلبين، وذلك بعد أن اقتحم حوض التمساح لالتقاط صور سيلفي معه ظنًّا منه أن التمساح في الحوض نموذج مصنوع من البلاستيك.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السائح نيهيمياس شيبادا كان يزور منطقة ترفيهية في مدينة كاجايان دي أورو قبل أن يلمح الحيوان الزاحف المفترس، فاعتقد أنه من البلاستيك؛ فقرَّر بعدها دخول حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي معه.

وبمجرد أن بدأ الرجل البالغ من العمر 68 عامًا بالتقاط الصور فوجئ بالتمساح، الذي يبلغ طوله نحو 3.5 متر، ينقض عليه، ويسحبه من ذراعه إلى الماء.

وأظهر مقطع فيديو نيهيمياس وهو يصرخ طلبًا للمساعدة، بينما يجرُّه التمساح من ذراعه اليسرى.

لكن لحسن الحظ تمكن السائح من الهروب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

ووجدت الفحوصات أنه أُصيب بكسور في العظام، إضافة إلى بعض الجروح التي احتاجت إلى خياطة في ذراعه وفخذه.

وبعد الحادث ألقى نيهيمياس باللوم على المدينة الترفيهية لعدم وضع لافتات تحذِّر الزوار من خطورة التماسيح.