شاهد.. "بلدية تيماء" تهيِّئ سكنًا مؤقّتًا وإعاشة بالمجان للعمالة الوافدة

سخّرت كافة إمكاناتها لمواجهة فيروس كورونا

هيَّأت بلدية محافظة تيماء، أحد مبانيها بالأثاث والتكييف، مع تأمين الإعاشة والاحتياطات الصحية بشكل مجاني؛ ليكون سكنًا بديلًا مؤقتًا لعمالة وافدة في ظل جائحة كورونا.



السكن الذي حصلت "سبق" على صور منه اليوم، هو مبنى بلدية تيماء القديم؛ حيث تابع رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي، أعمال الصيانة والنظافة قبل أسابيع ليكون جاهزًا لاستقبال العمالة الوافدة، كما وفّرت البلدية المعقمات والكمامات، مع قياس لدرجة الحرارة أثناء خروج ودخول القاطنين فيه.



وكانت بلدية تيماء أنشأت موقعَيْن على مداخل المحافظة من طريقَي المدينة المنورة وتبوك، بتركيب مظلّة ورصف وتجهيز معدات؛ وذلك لرشّ وتعقيم وتطهير السيارات والشاحنات قبل دخولها للمحافظة، وعلى مدار الـ24 ساعة، مع فحص قياس حرارة للموجودين داخل المركبات.



وتأتي تلك المبادرة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتّخذتها بلدية المحافظة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.



وتعمل البلدية على تسخير كافة الإمكانات للقيام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا المستجدّ من خلال تطهير كافة المواقع والأسواق، من أجل سلامة وحماية مرتاديها وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة.



يُذكر أن محافظة تيماء هي إحدى أربع محافظات بمنطقة تبوك لم تسجل أي حالة كورونا حتى اليوم، فيما سجلت محافظة ضباء حالة واحدة، و"الوجه" حالتين، بينما سجلت مدينة تبوك نفسها حتى آخر إعلان اليوم؛ 163 حالة نشطة، وسجلت تسع حالات تعافٍ.