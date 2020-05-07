مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.