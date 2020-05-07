مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:16 AM

وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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