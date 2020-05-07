مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.