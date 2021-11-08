إخلاء 3 مبان بجامعتين بنيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

طلبتا من الطلاب والموظفين مغادرة الحرم الجامعي المركزي

أخلت جامعتان في ولاية نيويورك، الأحد، أجزاء من حرميهما الجامعي بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبانٍ، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا، في سلسلة تغريدات، من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرًا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضًا ثلاثة مبانٍ بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

