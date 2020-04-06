"تعليم الرياض" تطلق مبادرتين للاستشارات الهاتفية لطلبة التربية الخاصة وأسرهم

في المجالات النفسية والسلوكية والنطق والتخاطب بجميع المراحل التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة التربية الخاصة للبنات، مبادرة "تواصلك معي" لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية عبر الهاتف في المجالات النفسية والسلوكية والنطق والتخاطب لأولياء الأمور وطالبات التربية الخاصة في جميع المراحل التعليمية ومراحل التدخل المبكر.

وأوضحت مديرة التربية الخاصة للبنات بتعليم الرياض إبتسام الأحمد؛ أن المبادرة تأتي من منطلق توفير الطرق البديلة لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والتدريبية عن بُعد وقت الأزمات من خلال عدد الكوادر المتخصصة في الخدمات المساندة النفسية والسلوكية لأولياء الأمور وطلاب وطالبات التربية الخاصة بمختلف فئاتهم.

ولفتت "الأحمد"؛ إلى أن الخدمة الهاتفية ستُتيح تقديم جميع الخدمات النفسية والسلوكية للطالبات في مختلف المراحل التعليمية ومرحلة التدخل المبكر، إضافة إلى مجالات أخرى وهي طرق التواصل مع عيوب النطق واضطرابات التواصل والتأخر اللغوي، وطرق التواصل لطالبات زارعي القوقعة وضعاف السمع، وكذلك التواصل بالطرق البديلة لغير الناطقات، وطرق التواصل مع طالبات التوّحد، مشيرة إلى تلقي الاستفسارات وتقديم الخدمات يبدأ من الساعة 12 إلى 2 ظهراً وعلى مدى ساعتين يومياً عبر الرقم المخصص للخدمة (‪.(0546254116

من جهتها، أطلقت إدارة التربية الخاصة (بنين) مبادرتها "تواصلكم يسعدنا" عبر هاتفها الاستشاري لخدمة وتلقي استفسارات طلاب التربية الخاصة وأسرهم عبر الواتساب وللرقم 0114767365 ‪ ‪ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ومن الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساءً.