5670 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

ليرتفع الإجمالي إلى 1079519 حالة

سجّلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 5670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1079519 إصابة.

وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 18917 حالة بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى شفاء 5809 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 890114 حالة.