أمير الرياض يستقبل المفتي.. وسماحته يهنئ الأمير بعودته من رحلته العلاجية

في مكتب الأمير فيصل بن بندر بقصر الحكم

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وقدّم سماحته التهنئة لأمير الرياض عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقدّم أمير منطقة الرياض شكره لسماحة المفتي، سائلًا الله العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

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09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 02:33 PM

في مكتب الأمير فيصل بن بندر بقصر الحكم

أمير الرياض يستقبل المفتي.. وسماحته يهنئ الأمير بعودته من رحلته العلاجية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وقدّم سماحته التهنئة لأمير الرياض عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقدّم أمير منطقة الرياض شكره لسماحة المفتي، سائلًا الله العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

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