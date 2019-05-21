"سجون مكة" توقع شراكات إستراتيجية مع 9 جهات للتأهيل

بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع ويحد من نسب العودة إلى الجريمة

رعى مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ مساء أمس، الحفل الذي أقامته مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة لتوقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، بفندق الريتز كارلتون بجدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية واضحة للمديرية العامة للسجون متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد الدويش؛ إن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار التحول الإصلاحي الذي أُعلنه مطلع هذا العام تحت رعاية وزير الداخلية لدى تدشينه إستراتيجية المديرية العامة للسجون التي تهدف في مقامها الأول تأهيل وتدريب وتشغيل النزلاء بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع ويحد من نسب العودة إلى الجريمة وفتح المجال أمام القطاعين العام والخاص ليسهما في المسؤولية المجتمعية، وهذه واحدة من الخطط الإستراتيجية التي تسعى لها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة حيث تشارك القطاعات المختصة والمعنية والمهتمة بتقديم الخدمات لعملاء السجون الداخليين والخارجيين، وبدعم ومتابعة من مدير عام السجون.

وأضاف الدويش؛ يتوقع أن يستفيد نزلاء سجون منطقة مكة المكرّمة من هذه الشراكات وفق مراقبة وتقييم دوري للأدوار المقدمة من الشركاء الجدد لتحقيق الأهداف وتعظيم النتائج والشراكات والاتفاقيات.