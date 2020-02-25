شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك

وثّقها "المضلعاني" وقال: منخفض يدور غرباً وسحب تصعد

رصد المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني؛ عاصفة ثلجية وصفها بقوية الكثافة في الهطول؛ وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً على منطقة عين الأخضر.

وبيّن "المضلعاني"؛ أن المنخفض يدور غرب مدينة تبوك والسحب تتصاعد جنوب تبوك وغربها، وتبشر بثلوج نواحي الحرة، كذلك الظهر وجبل اللوز، تتقدم السحب من الشمال الغربي حاملة معها الأمطار والثلوج والفرص مستمرة حتى العصر، إن شاء الله.