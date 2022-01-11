الخميس المقبل.. محافظة "العيدابي" تواصل استعداداتها لإطلاق "مهرجان العسل" بنسخته السابعة

"الشهراني": رافد مهم لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية ولدعم تجارة وتربية النحل

تستعد محافظة العيدابي لإطلاق النسخة السابعة من مهرجان العسل بمنطقة جازان يوم الخميس المقبل، بالمركز الحضاري بالمحافظة، حيث تواصل مختلف اللجان أعمالها لإنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.

وأوضح محافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني، أن مهرجان العسل السابع بمنطقة جازان يأتي بدعم وتوجيه من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ومن نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، إذ يعتبر رافداً مهماً لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية بمحافظة العيدابي، وداعماً لتجارة تربية النحل وبيع العسل؛ عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه، فضلاً عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع.

بدوره بيّن المدير التنفيذي للمهرجان سليمان يحيى الغزواني، أن المهرجان ساعد على استثمار البيئة الخصبة في منطقة جازان لإنتاج كميات تجارية، وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحّالين وتدريبهم وإرشادهم، وكذلك تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات العسل.

وأشار "الغزواني" إلى نجاح المهرجان في استقطاب أكثر من 200,000 زائر في النسخ الست الماضية، بمشاركة 180 عارضًا، فيما بلغت كميات العسل المبيعة 16 طنًا من أنواع العسل بعوائد مالية تجاوزت 6,500,000 ريال .