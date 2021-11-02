برعاية "سبق" إعلامياً.. "لقاء الخميس" يستعرض أبرز محطات مدير الإعلام الصحي بالجوف

يروي محطات من حياته الدراسية أمام شباب المنطقة كما يتحدث عن تجربته مع الإدارة

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، مساء الخميس المقبل، في منطقة الجوف تيسير العلي مدير الإعلام الصحي والتوعية الصحية بصحة الجوف ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بسكاكا.

وخلال اللقاء، سيتحدث "العلي"؛ عن محطات من حياته الدراسية والعملية أمام شباب الجوف، كما يروي تجربته مع الإدارة والوظيفة، حيث ينطلق اللقاء الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة في مجلس تعاليل في سكاكا الجوف.

يُشار أن لقاء الخميس يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".