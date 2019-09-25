مركز تدريب السجون بجدة يحتفل بذكرى اليوم الوطني

بمشاركة كتلة عسكرية من الجانب الباكستاني الصديق

أقام مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة، مساء أمس، احتفالاً بمناسبة مرور الذكرى "89" لتوحيد المملكة تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، ومساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء ركن دكتور عبدالله بن فضل الشهري وعدد من قادات وضباط مراكز التدريب من القطاعات الأمنية المختلفة بالمنطقة.

ورفع قائد مركز التدريب المقدم عامر بن علي آل سلطان باسمه ونيابة عن كل منسوبي مركز التدريب التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافة.

واشتمل الاحتفال على عرض عسكري شارك فيه كتلة عسكرية من الجانب الباكستاني الصديق انتهى بتشكيل المتدربين بأجسادهم لرقم 89، كذلك تخلّل الاحتفال عرض مرئي عن ملوك المملكة منذ بداية توحيدها على يد الملك المؤسس ووصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم تقديم أوبريت غنائي قام بأدائه فرقة للفنون الشعبية، وانتهت فقرات الحفل بالعرضة السعودية لما لها أهمية بالغة بتراث المملكة.

وقال "آل سلطان": اليوم الذي وفّق الله فيه الملك المؤسس للمّ الشتات، وتوحيد البلاد، وإعلان هذا الكيان الشامخ، يومٌ جديرٌ بالاعتناء والاحتفاء.

وأضاف: نحن مطالبون من مختلف مواقع المسؤولية بالحفاظ على هذا الكيان، وحمايته وتطويره، والوقوف صفّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمننا ومقدساتنا ومكتسباتنا.