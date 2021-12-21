"الشؤون الصحية" بنجران تنظم غدًا ملتقى "وازن" الثاني 2021

تحت شعار "وازن استمرارية نجاح تجديد استدامة"

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، برعاية وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، الدكتور طريف الأعمى، يوم غد الأربعاء، ملتقى وازن الثاني 2021، تحت شعار "وازن استمرارية نجاح تجديد استدامة".

وأفادت صحة نجران بأن الملتقى سيسلط الضوء على برنامج "وازن"؛ لدوره في دعم القيادات وتحسين الخدمات العلاجية بالمستشفيات.

إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع شركاء "وازن" على مستوى الوزارة لتحقيق مستهدفات وزارة الصحة رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن الملتقى سيتطرق إلى ملامح وازن 2022، كما سيتم اختيار أفضل مشروعات التحسين والمستشفيات المتميزة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الجاري 2021.