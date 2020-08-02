تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة تستمر حتى 11 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدنٍّ في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ١١ من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:31 AM

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه تدنٍّ في الرؤية

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة تستمر حتى 11 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه تدنٍّ في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ١١ من مساء اليوم.

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