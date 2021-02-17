"بلدية أحد رفيدة" تُغلق مطعماً يجهّز المأكولات في سكن خاص بالعمالة

صادرت أكثر من 130 كجم من اللحوم مجهولة المصدر والخضراوات التالفة

أغلقت بلدية محافظة أحد رفيدة مطعماً شهيراً يقوم بإعداد المأكولات في سكن خاص بالعمالة، خلال الجولات الرقابية المكثفة بمساندة أمنية من إدارة دوريات الأمن بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

وأكّد رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي، أنه تمت مصادرة أكثر من 130 كيلو جراماً من اللحوم المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي و42 كيلوجراماً من الخضراوات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك و5 كيلوجرامات من الأملاح والنكهات التالفة والتي ظهرت عليها علامات التلف، إضافة إلى مصادرة أدوات الطبخ والتحضير؛ كونها مخالفه للاشتراطات وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف الوادعي، أن المخالفات المرصودة كانت عبارة عن استخدام سكن العمال لتجهيز وتحضير الأطعمة وسوء تخزين للمواد الغذائية وسوء النظافة بشكل عام واستخدام مواد أولية تالفة وعليها علامات الفساد ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين، كما تم العثور على وجبات مجهزة للاستخدام في اليوم التالي، وتم إتلاف جميع المضبوطات الغذائية وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم وتحرير محضر الزيارة والرفع به لاستكمال بقية الإجراءات، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع البلدية في حالة وجود أي مخالفات، بالإبلاغ عبر قنوات البلدية الرسمية التي خُصصت لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق خدمة ٩٤٠.

جدير بالذكر، أن الفرق الرقابية بالبلدية وبتوجيه ومتابعة أمين المنطقة تبذل جهوداً كبيرة في مراقبة المنشآت الغذائية، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية النظامية.