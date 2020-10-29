"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

أكدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكدت المنظمة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف.

وقدمت المنظمة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 05:29 PM

أكدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكدت المنظمة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف.

وقدمت المنظمة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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