تَحَول كبير في جرائمها الإلكترونية.. سرقة بالملايين تزعج العالم والفاعل "دولة منبوذة"

تخطت الـ50 مليون دولار من 3 بورصات للعملات المشفرة وتقرير أممي يكشف الكثير

في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في تنويع بيونغ يانغ لجرائمها الإلكترونية؛ واصلت كوريا الشمالية سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية، وشركات عملات مشفرة وشركات صرافة، حسب ما قالته الأمم المتحدة في تقرير نقلًا عن خبراء في مجال الإنترنت.

وذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة، أن حكومةً -لم تُسَمها- أبلغتها عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عاميْ 2020 ومنتصف عام 2021 من 3 بورصات للعملات المشفرة على الأقل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وقال الخبراء في التقرير: إن شركة أمن سيبراني مجهولة قالت إن ممثلين إلكترونيين كوريين سرقوا في عام 2021 ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سبع عمليات اقتحام لبورصات عملات مشفرة، وشركات استثمار؛ وفق "الأسوشيتد برس".

وأكدت اللجنة أن هذه الهجمات الإلكترونية استفادت من إغراءات التصيد والبرمجيات الخبيثة لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية.

وأضافت لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن الأموال التي سرقتها الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية "تمر بعملية غسيل أموال دقيقة من أجل صرفها".

ونقلت اللجنة عن دولة لم تعلن عنها العام الماضي قولها: "عمليات السرقة الكورية الشمالية من عام 2019 إلى نوفمبر 2020 تُقَدر بنحو 316.4 مليون دولار".

وقال الخبراء: إن كوريا واصلت تطوير برنامجها النووي والصاروخي على الرغم من عدم الإبلاغ عن تجارب نووية أو عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، واستمرت كوريا الشمالية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية؛ بحسب اللجنة.