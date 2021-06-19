إحداهن قُطع أصبعها وأخرى خُطفت رضيعتها والثالثة تحرشوا بها.. تفاصيل مخجلة ومؤلمة لمعتقلات في سجون الحوثيين

الفارون من جحيم الحوثي (ح3) .. معاناة وألم وعذاب وإهانات.. هنا تفاصيلها