مدير "تعليم الرياض" يتفقّد سير اختبارات الفصل الثاني

تخصيص هواتف إرشادية لاستقبال استفسارات الطلبة وأولياء الأمور

انطلقت، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 هـ "عن بُعد"، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأدى 538323 ألف طالب وطالبة تابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختباراتهم عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات الإلكترونية التابعة للمدارس الأهلية.

وقام مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بجولة تفقدية شملت عدد من مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية للاطمئنان على سير الاختبارات ومناقشة العملية التعليمية عبر منصة مدرستي.

وتمنّى "الوهيبي" التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل، مؤكداً أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأشار "الوهيبي" إلى أن الفترة الزمنية لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وُجِد.

من جهة أخرى، أطلقت الإدارة هواتف إرشادية تقدم خدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور وذلك للرد على استفساراتهم المختلفة فيما يخص الاختبارات.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ عبدالرحمن السبيل: إن الإدارة ثلاث وحدات إرشادية للبنين في جنوب الرياض على الهاتف (‪0557319247)، ووحدة شرق الرياض (‪8102879)، ووحدة غرب الرياض (‪4654998)، للدعم والمساندة من 10:30 صباحا حتى 2 ظهراً.

من جانبها، أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية، أن فترة الاستعداد التي تسبق الاختبارات أمر باعث على التوتر ومسبب لما يعرف بقلق الامتحانات لكل من الأسرة والطلاب والطالبات، لذا ركزت إدارة إرشاد الطالبات على هذه الفترة المهمة، وحرصت على تفعيل أحد برامجها الإرشادية التربوية "التهيئة للاختبارات"، خصوصا هذا العام، حيث تقدم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية من تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت مديرة إرشاد الطالبات إلى أن الإدارة قدمت جملة من الخدمات الإرشادية المتمثلة في بذل الدعم والمساندة للأسر والطالبات عبر الخط المخصص واتس آب: ‪0544685153 من 10:30 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبينت أن إدارة إرشاد الطالبات ركزت على المهام المنوطة بالمرشدات الطلابيات، ودورهن المهم في تعزيز الثقة بالذات والدافعية للإنجاز، وصقل المهارات والقدرات، مع محاولة خفض معدل القلق والتوتر، الذي يسبق هذه الفترة، وهو ما يطلق عليه "التهيئة الإرشادية الاستباقية للاختبارات"، ما يسهم في اجتيازها بيسر وسهولة.