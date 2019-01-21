"تعليم الرياض" تحقق ذهبية وفضية في تصميم صفحات الإنترنت

للطالبين "الغامدي" والدباس"

حقق طالبان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الميداليتين الذهبية والفضية في مسابقة المنطقة للمهارات.

وفاز الطالب يوسف الغامدي من ثانوية الملك فهد، في مجال تصميم صفحات الإنترنت، والطالب مشاري الدباس من مدارس المتقدمة الأهلية في المجال نفسه.

وحظي الفائزان بتكريم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إثر تتويجه الفائزين والفائزات بالمسابقة، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة المهارات، وذلك في مقر كلية التقنية بالرياض.

وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة، حمد بن ناصر الوهيبي، الفائزين، متمنيًا لهما ولمدارسهما مزيدًا من التقدم والتفوق، مؤكدًا دعمه لجميع المواهب والمبدعين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في كل ما يخدم الميدان التعليمي، ويحقق تطلعات قيادة الوطن.

يذكر أن الأمانة العامة ووفق الشروط والمعايير الدولية المعتمدة، أقرت 12 مهارة، 9 منها للبنين، تشمل: "تقنية السيارات، وتصميم مواقع الإنترنت، وإدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، والتوصيلات الكهربائية، والحلول البرمجية للأعمال، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف، والرسم الهندسي "الأوتوكاد"، وثلاث مهارات للبنات تضمنت: "تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي، وتقنية الأزياء".

ووجهت الدعوة لجميع الجامعات والكليات في المنطقة, وإدارة التعليم سواء للمدارس الحكومية أو الأهلية؛ للتسجيل في المسابقة وفق الشروط والمعايير المعلنة.

ويخضع المشاركون في فروع المسابقة للاختبارات العملية، كما ستقيم لجان التحكيم التخصصية، المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة ومعايير المسابقة العالمية للمهارات.