ضباب كثيف يلف الباحة و"المرور" يدعو السائقين إلى الحذر

تدنٍّ للرؤية والحالة تشمل بالجرشي والطريق السياحي

شهدت مدينة الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق ضباباً كثيفاً أدّى إلى تدنٍّ في مستوى محدودية الرؤية ببعض المواقع.

بدوره، ناشد مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء؛ متمنياً السلامة للجميع.

ضباب مدينة الباحة

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:00 PM

تدنٍّ للرؤية والحالة تشمل بالجرشي والطريق السياحي

ضباب كثيف يلف الباحة و"المرور" يدعو السائقين إلى الحذر

أحمد العبدالله

الباحة

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شهدت مدينة الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق ضباباً كثيفاً أدّى إلى تدنٍّ في مستوى محدودية الرؤية ببعض المواقع.

بدوره، ناشد مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء؛ متمنياً السلامة للجميع.

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ضباب مدينة الباحة

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