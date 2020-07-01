فرنسا: ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة انتهاك للقانون الدولي

"لو دريان" أشار إلى أنه لن يمر دون عواقب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأربعاء): "إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وستكون له عواقب".

وشدد "لو دريان" في جلسة برلمانية على أن ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الوزير الفرنسي أنه لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين.