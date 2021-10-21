"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي

قال: ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.

وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.