أمير تبوك يثمّن جهود كل القطاعات في مواجهة جائحة كورونا

خلال لقائه المواطنين في الجلسة الأسبوعية بالقصر الحكومي

الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء، رحّب أمير المنطقة بالجميع، وتناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، وثمّن جهود كل القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي الختام، سأل الأمير فهد، المولى عز وجل أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.