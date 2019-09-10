مرور عسير يقبض على قائد مركبة تخطى الرصيف لتجاوز الإشارة الحمراء

الإدارة أكدت أنه ستتم إحالته لـ"الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 11:16 PM

الإدارة أكدت أنه ستتم إحالته لـ"الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

مرور عسير يقبض على قائد مركبة تخطى الرصيف لتجاوز الإشارة الحمراء

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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