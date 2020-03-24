"السديس" يوجِّه وكالات الرئاسة والموارد البشرية بتقليص أعداد العاملين بالحرمين

تزامنًا مع فرض حظر التجوُّل وحرصًا على الموظفين من انتشار فيروس كورونا

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة والإدارة العامة للموارد البشرية بتقليص أعداد الموظفين والعاملين بالحرمين الشريفين للحد الأدنى.

وفي التفاصيل، جاء ذلك تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الذي يقضي بفرض حظر التجوُّل مساء، وحرصًا على الموظفين ومَن في حكمهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية كافة.

وأضاف الدكتور "السديس": خلال هذه الأزمة كلنا مسؤول عن بلاد الحرمين الشريفين (المملكة العربية السعودية) وأمنها الصحي، ويجب على الجميع تطبيق القرارات الصادرة من الجهات المسؤولة في مكافحة هذا الوباء الجائح، والبقاء في المنازل حتى تنكشف عنا هذه الغمة، ويزول عنا هذا الوباء.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يحمي السعودية وقيادتها الرشيدة -أيدها الله- ومواطنيها والمقيمين فيها وبلدان العالم أجمع كافة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.