بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.
وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.