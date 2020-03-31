بسبب ظروف كورونا.. "التعليم": إرجاء حركة النقل حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التعليم عن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس ‫كورونا ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.