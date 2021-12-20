"بنك التنمية والأسر الاقتصادية" يطلقان برنامج "التأهيل المهني والحِرَفي" بالرياض

لخلق 360 فرصة وظيفية وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين

بالشراكة مع جمعية الأسر الاقتصادية، أطلق بنك التنمية الاجتماعية، برنامج التأهيل المهني الحِرَفي في مدينة الرياض؛ لخلق (360) فرصة وظيفية (مؤهلين لسوق العمل)، وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين.

المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية توفيق المورقي، أكد أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الممكنة للأسر ذوي الدخل المحدود، والذي تعمل فيه جمعية الأسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأسر ثم تدريبهم حسب توجهاتهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية مساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف "المورقي" أن البرنامج يهدف إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المِهَنية والحِرَفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة، كأسر منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الأسر المنتجة، وزيادة نِسَب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محاور رئيسية، ومنها نشر ثقافة العمل الحر وتعزيزها، وتيسير بنك التنمية للمشاريع الناشئة، وبناء نموذج العمل التجاري للمشاريع الناشئة، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع الناشئة.

وتابع المورقي، أن برنامج التأهيل المهني والحِرَفي يمتاز بوجود جلسات استشارية مهنية تساعد وتحدد المسار المهني والحِرَفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية؛ لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من (12) مسارًا تدريبيًّا لتأهيل وتطوير المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل؛ حيث ستكون هذه الدورات مجانية، ويحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وسيتم تمويل مشاريع المتدربين من قِبَل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.