"المبطي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال سعيد المبطي؛ حيث أُديت الصلاة عليه وتم دفنه في خميس مشيط.

والفقيد والد كلٍّ من: المهندس عبدالله رئيس الغرف التجارية بالمملكة سابقاً، والمهندس سعد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سابقاً، والمهندس محمد، وعبدالرحمن، وخالد، وعمر.

وتتقبل أسرة المبطي العزاء في منزل ابن الفقيد محمد الكائن بخميس مشيط، أو على هاتف:

المهندس سعد 0505751776/ والمهندس محمد 0555741965 ، وعبدالرحمن 0555556664

