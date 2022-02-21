النفط ينخفض.. وبرنت يُتداول عند 92.90 دولارًا للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.25%

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية؛ إذ أعلنت فرنسا أن رئيسي الولايات المتحدة وروسيا وافقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا.

وأكدت الحكومة الفرنسية في بيان صحفي، أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" سوف يعمل مع الجهات المعنية للإعداد للقمة بين "جو بايدن" و"فلاديمير بوتين"؛ لمناقشة الاستقرار الأمني والاستراتيجي في أوروبا.

لكن في الوقت نفسه، أعلنت موسكو في عطلة نهاية الأسبوع، أن قواتها سوف تبقى في بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى.

من جانبه، أكد "راسيل هاردي" المدير التنفيذي لـ"فيتول" في حديث مع وكالة "بلومبيرج"، أن النفط قد يسجل مستوى أعلى من 100 دولارًا للبرميل لفترة طويلة هذا العام، مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.68% إلى 92.90 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.25% عند 90.84 دولارًا للبرميل.