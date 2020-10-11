‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة  حتى 8 مساء

في حالة مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

5

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 12:31 PM

في حالة مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

‫تنبيه متقدم لجازان.. أمطار متوسطة إلى غزيرة  حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 1,833

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020