بلا وفيات.. الصين: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا كلها من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الإثنين، إن الصين سجّلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعوداً من حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج.. وسجّلت اللجنة أيضاً 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين 82880 ولم تسجّل البلاد أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 10:45 AM

بلا وفيات.. الصين: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا كلها من الخارج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الإثنين، إن الصين سجّلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعوداً من حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج.. وسجّلت اللجنة أيضاً 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين 82880 ولم تسجّل البلاد أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

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