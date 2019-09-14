مصر والأردن تدينان العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لـ"أرامكو"

أكدا تضامنهما مع المملكة ودعمهما إجراءاتها للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

كما أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيداً جديداً خطيراً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.