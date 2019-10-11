توتر وقلق لطالبات الثانوي بعد إغلاق مبنى اختبار القدرات بـ"تربة"

بعد حضورهن للمقر المحدد.. واستياء من صمت فرع جامعة الطائف

تفاجأ عدد كبير من أولياء أمور الطالبات بالمرحلة الثانوية بمحافظة تربة بإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية المقرر به اختبار القدرات (قياس) مساء يوم أمس الخميس.

وأوضح أولياء الأمور بأنهم قد أنهوا التسجيل في أوقات سابقة بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس وحدد لهم موقع الاختبار بـ"كلية الآداب والتربية" بالمحافظة، ومن ثم بادروا بدفع مبلغ الرسوم للاختبار كما حدد لهم وقت الدخول لمقر المبنى قبل أذان المغرب على أن يبدأ الاختبار بعد أذان المغرب بساعة، في ظل التنبيهات المشددة بعدم التأخير عن الموعد حتى لا تحرم الطالبة من الدخول.

وأضافوا: بدأ القلق والتوتر يعم الطالبات اللاتي اتبعن التعليمات باستمارة التسجيل وتحديداً "مقر الاختبار المغلق" عند حضورهن، مبدين استغرابهم من تحويل مقر الاختبار إلى مبنى آخر في ظل صمت فرع جامعة الطائف بتربة وعدم الإفصاح في وقت مبكر عن مقر الاختبار الجديد، وتعديل مسمى المقر لدى الموقع الإلكتروني بالمركز الوطني للقياس، حتى لا يقع البعض في إحراج كبير ربما يتسبب في حرمان عدد من الطالبات من الاختبار.