الأردن.. مقتل شخص حاول التسلل عبر الحدود مع سوريا

يرتبط مع مهربين هاجموا الجيش أمس

نقل التلفزيون الرسمي الأردني عن القوات المسلحة، اليوم الاثنين، أن شخصًا قُتل خلال محاولته اجتياز الحدود الأردنية مع سوريا بطريقة غير مشروعة ضمن آخرين.

وبيّن التلفزيون أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بحادث وقع أمس، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش، وفقاً لـ"رويترز".