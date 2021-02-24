تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العلا

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

0

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442 08:27 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العلا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 1,254

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021