تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العلا

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.