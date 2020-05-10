البيئة: سميراء حائل تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني التابعة للوزارة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مدينة سميراء بمنطقة حائل"، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأحد
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأحد، بتاريخ 17/ 9/ 1441هـ، في سميراء بمنطقة حائل.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مدينة سميراء حائل

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 09:29 PM

قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني التابعة للوزارة

البيئة: سميراء حائل تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مدينة سميراء بمنطقة حائل"، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأحد
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأحد، بتاريخ 17/ 9/ 1441هـ، في سميراء بمنطقة حائل.

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