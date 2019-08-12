رازفان: ينتظرنا شوط ثانٍ أمام الأهلي .. وسنلعب بكل حذر

اعتبر رازفان مدرب فريق الهلال، مواجهة الأهلي غدًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بمثابة الشوط الثاني.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد:"سنتعامل مع لقاء الغد بكل حذر كون المباريات التي تلعب في هذا المستوى لا تحسم من مباراة الذهاب".

وأضاف: عمل المنظومة كاملة هو من يحسم نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا.

وعن لاعبي الفريق قال:" نملك نجومًا على مستوى عالٍ ودوري كمدرب أبحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين".

وختم حديثه بالقول : "راضٍ عما قدمناه في أول مباراة رسمية مع الفريق".