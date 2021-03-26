"العثيمين" يستنكر بشدة إطلاق الحوثي صاروخًا تجاه نجران

أكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع المملكة في كل ما تتخذه

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه مدينة نجران، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية, وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره.

وجدد التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.