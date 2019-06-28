"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,300 سلة غذائية في ريف حلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,300 سلة غذائية في المخيمات المحيطة بقريتَي عين جارة وأبين بريف حلب، استفاد منها 8,850 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب السوري الشقيق.
ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من السعودية للشعب السوري
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,300 سلة غذائية في المخيمات المحيطة بقريتَي عين جارة وأبين بريف حلب، استفاد منها 8,850 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب السوري الشقيق.