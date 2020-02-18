تكليف مديري إدارات ومستشفيات جدد بصحة بيشة

"آل جلمود" لاستقطاب الكوادر الإدارية والفنية المميّزة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر آل جلمود"، عددًا من القرارات الإدارية التي تضمّنت تكليف مديري إدارات ومستشفيات بصحة بيشة.



وتم تكليف الدكتور فالح الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاعتماد المؤسسي لمدة عام، وتكليف الأخصائي صالح بن إبراهيم العلياني مديرًا لإدارة المستشفيات لمدة عام، وتكليف الدكتور جمعان بن رفيع الشهراني مديرًا لإدارة المراجعة السريرية، وتكليف الدكتور صالح آل خبتي مديرًا لمستشفى الملك عبدالله، وتكليف الأخصائي مسفر الخثعمي مديرًا لمستشفى البشائر لمدة عام.



كما تم تكليف حزام بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًّا لصحة بيشة لمدة عام، وتكليف عبدالله فائز آل رفدة مشرفًا على قسم مركز البلاغات والشكاوى 937.



فيما حثّ "الشهراني" المكلّفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالبًا إياهم بالتعامل بشفافية تامّة مع المرضى، وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقّق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.



يشار إلى أن هذه التكليفات تأتي استكمالًا لعددٍ من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه؛ تمشّيًا مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.