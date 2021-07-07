رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية

بحضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس ولي العهد

عقدت إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد لمناقشة وشرح أبرز التعديلات التي تضمّنتها اللائحة التجارية والتسويقية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع العادي في شهر مارس الماضي.

وشهدت الورشة التي أُقيمت اليوم حضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 07:46 PM

بحضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس ولي العهد

رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عقدت إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد لمناقشة وشرح أبرز التعديلات التي تضمّنتها اللائحة التجارية والتسويقية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع العادي في شهر مارس الماضي.

وشهدت الورشة التي أُقيمت اليوم حضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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