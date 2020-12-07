"آل الشيخ" يدشن برنامج "هدية الشتاء" لطلاب وطالبات "تكافل"

بمعدل أكثر من 53 ألف كسوة.. في عدد من مناطق المملكة

دشّن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر الوزارة اليوم، مبادرة "هدية الشتاء" في دورتها السابعة التي تستهدف طلاب وطالبات تكافل في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 53 ألف كسوة.

ونوّه وزير التعليم بما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام مستمر من القيادة الرشيدة كأحد أهم المؤسسات الخيرية المانحة التي تعنى بالطلاب والطالبات المحتاجين لمزيد من الرعاية، وتقديم البرامج الداعمة لنجاح تحصيلهم الدراسي وتفوقهم، مشيداً بجهود المؤسسة في تبني البرامج الهادفة لتقديم كل ما من شأنه دعم المستفيدين من أبناء وبنات الوطن ليكونوا لبنات صالحة في بنائه، ومشاركين فاعلين في ازدهاره وتقدمه.

من جانبه، أوضح الأمين العام لمؤسسة "تكافل" الخيرية الدكتور محمد العقيلي، أن المبادرة تهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات، وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء.

وتستهدف المؤسسة في هذه النسخة إلى توزيع الكسوة في مدارس عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الكسوة المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب تشتمل على الزي المدرسي الشتوي الكامل، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، كما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة.

يُذكر أن برنامج "هدية الشتاء" أحد برامج "تكافل" الذي بدأ منذ ست سنوات، وتم خلالها توزيع أكثر من 135 ألف كسوة، ولديها مشاريع أخرى تخدم مسيرة نجاح الطلاب.

وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، حيث يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.