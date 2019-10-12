اتحاد القدم يعتمد نتائج الاجتماع.. تعرف عليها

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم نتائج الاجتماع الثالث الذي عُقد في بريدة. وتقرر سَحْب قرعة الأدوار المتقدمة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 8 سبتمبر، وتعديل نظام مكافآت مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من الأدوار الأولية حتى الدور نصف النهائي. كما تم دراسة تقديم دعم مالي للأندية في حال التعاقد مع مدربين سعوديين، وبدء دراسة كاملة حول إنشاء أكاديمية للحكام السعوديين، واستعراض ملف تطوير الحكم السعودي، ومناقشة البرنامج الزمني للموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنظيم تصفيات كأس آسيا 2020 تحت 19 سنة التي ستقام في الخُبر. وناقش الاجتماع تطوير لعبة كرة قدم الصالات حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واعتماد استمرار مراكز التدريب الرياضية في مدينتَي الرياض والمدينة المنورة، واستحداث مركزَيْن في جدة والدمام.

وتم العمل على استضافة بطولة ودية دولية في فبراير، تضم منتخبات عالمية للناشئين ضمن البرنامج الإعدادي للنهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا.

وفي ختام الاجتماع قرر الاتحاد اعتماد تشكيل اللجنة الفنية برئاسة تركي السلطان، وعضوية الدكتور يحيى الشريف، والدكتور علي الغامدي، وخالد الفرحان، وماجد الطفيل.