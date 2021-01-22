"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض

عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.

وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

الجمارك السعودية الرياض

6

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:12 PM

عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم

"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض

منصور الشلاقي

الرياض

0 984

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.

وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجمارك السعودية الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021