"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض

عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.

وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.