"الجمارك" تُحبط تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية بالرياض

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.
وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.الجمارك السعودية الرياض
عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم
أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة لتهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بمدينة الرياض، كانت في طريقها إلى التسويق.
وأشارت "الجمارك"، إلى أن الكمية المضبوطة قد عُثر عليها مُخبّأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.