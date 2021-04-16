عن هزيمة "الأهلي".. صحيفة "رومانية": صدمة عنيفة لـ"ريجيكامب"

رأت أن المدرب الجديد لم ينجح في إنقاذ الفريق من السقوط السابع

قالت صحيفة "adevarul" الرومانية: إن ابن جلدتها لورينتو ريجيكامب قد تعرّض لصدمة عنيفة في أول اختبار له مع الأهلي.

وقالت الصحيفة: إن تعيين "ريجي" لقيادة الفريق لم يمنع الفريق من مواصلة السقوط للمباراة السابعة على التوالي سواء في الدوري أو آسيا.

وقالت الصحيفة: إن شوط المباراة الثاني كان قاسياً على "ريجي" ورفاقه بعدما سيطر الإيرانيون على مجريات المباراة، وأمطروا شباك الفريق برباعية، علماً بأن شوط المباراة الأول كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحدثت الصحيفة عن محترف الفريق ألكسندر ميتريا، وأنه فشل في تسجيل أي هدف له مع الفريق منذ شهر فبراير الماضي.