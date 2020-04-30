بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 17% مواطنين و83% غير سعوديين

123 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس: إن نسبة السعوديين في إصابات "كورونا" الجديدة بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 223 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 162 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا