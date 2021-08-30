أنباء تؤكد: "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة"

⁧‫كشفت تقارير إعلامية عن أن ‬⁩إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة.

وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر.