كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات يستكمل في أكتوبر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر لاستكمال آخر ثلاثة أدوار من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات لموسم 2019-2020 على أن يقام النهائي في ويمبلي في 31 أكتوبر المقبل.
وتوقفت البطولة في دور الثمانية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي وسيتم استئنافها الآن بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021 لكرة القدم للسيدات.
وستستكمل الكأس بإقامة دور الثمانية في 26-27 سبتمبر بينما سيقام قبل النهائي في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر لاستكمال آخر ثلاثة أدوار من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات لموسم 2019-2020 على أن يقام النهائي في ويمبلي في 31 أكتوبر المقبل.
وتوقفت البطولة في دور الثمانية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي وسيتم استئنافها الآن بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021 لكرة القدم للسيدات.
وستستكمل الكأس بإقامة دور الثمانية في 26-27 سبتمبر بينما سيقام قبل النهائي في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.